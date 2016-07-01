Якутск, 1 июля, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Площадь пожара в природном парке «Ленские столбы» (Якутия) растёт в геометрической прогрессии: за трое суток размер охваченной огнём территории увеличился с 30 до 250 гектаров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства охраны природы республики, на территории Хангаласского района, где находятся «Ленские столбы», введён режим ЧС. Он подразумевает, в том числе запрет посещения природного парка, который очень популярен среди туристов.

Пожар в лесу

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В тушении возгорания участвуют 100 человек из «Якутлесресурса», Авиалесоохраны, Министерства охраны природы, а также местных жителей. Причиной пожара называют сухие грозы.

Для ликвидации пожара республике необходимо больше техники, в том числе нужны гусеничные трактора и воздушное судно Бе-200ЧС. В рамках подготовки к самому пожароопасному периоду в июле у федерального агентства лесного хозяйства правительство Якутии попросит для республики дополнительные силы резерва в количестве 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, уже третий за это лето пожар в природном парке «Ленские столбы» был обнаружен 28 июня.