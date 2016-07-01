Москва, 1 июля, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам в России за год выросла на 0,7 процентного пункта до 4,1%. При этом наибольшая динамика увеличения просрочки по ипотеке наблюдалась во второй половине 2015 года. В 2016 году рост просроченной задолженности замедлился. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Квентин Метсис. Ростовщики. 1510

Что касается динамики роста количества просроченных кредитов и задолженности по ним, то в течение года она была неравномерной. Так, за 5 месяцев 2016 года число ипотечных кредитов с просрочкой увеличилось на 8,1%, в то время как сумма просроченной задолженности — на 9,1%. При этом более серьезный рост просрочки по ипотеке наблюдался во 2 полугодии 2015 года — 12,8% и 15,1% соответственно (по состоянию на 01.01.2016 г. в сравнении с 01.07.2015 г. ).

По состоянию на 1 июня самые высокие показатели просроченной задолженности по ипотеке в регионах РФ демонстрируют Республика Дагестан (11,9%), Республика Карачаево-Черкессия (10,2%), Калининградская область (9,3%), Республика Алтай (8,6%).

«Несмотря на то, что просрочка по ипотеке, действительно, увеличивается, ее драматичного роста мы пока не наблюдаем, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Вместе с тем, основные риски по ухудшению ситуации с «плохими» долгами в розничном кредитовании остаются прежними — снижение реальных доходов населения. В случае продолжения данной тенденции, возрастает риск дефолтов не только в сегменте ипотеки, но и по другим розничным кредитным продуктам».

Показатели просроченной задолженности по ипотеке в регионах РФ в 2015—2016 (в %):

По регионам

на 01.06.2015

на 01.01.2016

на 01.06.2016

1

Республика Дагестан

13,2

10,9

11,9

2

Республика Карачаево-Черкессия

6,8

9,4

10,2

3

Калининградская область

8,7

9,3

9,3

4

Республика Алтай

4

6,5

8,6

5

Республика Северная Осетия-Алания

6,2

7,8

8,3

6

Республика Калмыкия

5,4

7,3

7,8

7

Республика Ингушетия

6,9

6

7,3

8

Кабардино-Балкарская Республика

7,4

7,3

7,2

9

г. Москва

4,7

6

6,6

10

Челябинская область

6,3

6,8

6,4

11

Московская область

4,7

5,4

6,1

12

Пермский край

7,7

7,1

5,7

13

Иркутская область

4,1

4,8

5,3

14

Республика Тува

3,3

4,1

5,1

15

Томская область

3,8

4,9

5

16

Краснодарский край

4,4

4,8

5

17

Республика Башкирия

4,8

5

4,8

18

Чеченская республика

3

3,4

4,4

19

г. Санкт-Петербург

4,2

4,2

4,4

20

Красноярский край

3,2

3,7

4,1

21

Самарская область

4,1

4,8

4,1

22

Алтайский край

3,6

3,7

4

23

Волгоградская область

3,6

3,3

4

24

Удмуртская Республика

3

3,6

3,8

25

Республика Адыгея

3,8

3,3

3,8

26

Ивановская область

1,6

2,9

3,6

27

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

2,6

2,9

3,6

28

Республика Мордовия

2,7

3,1

3,6

29

Нижегородская область

3,1

3,2

3,6

30

Свердловская область

3,1

3,4

3,6

31

Брянская область

4

3,8

3,6

32

Ставропольский край

2,4

3,2

3,5

33

Омская область

2,6

3,4

3,4

34

Ленинградская область

3,7

3,5

3,4

35

Липецкая область

2,9

3,1

3,3

36

Курганская область

4,1

3,9

3,3

37

Ростовская область

2

3,2

3,2

38

Пензенская область

3,1

3,6

3,2

39

Смоленская область

3,1

2,7

3,2

40

Приморский край

3,4

4,6

3,2

41

Белгородская область

1,8

2,4

3,1

42

Республика Бурятия

1,8

2,3

3

43

Саратовская область

2,1

2,7

3

44

Кемеровская область

2,4

2,9

3

45

Новосибирская область

2,6

2,9

3

46

Новгородская область

2,8

3,1

3

47

Калужская область

2,4

2,1

2,9

48

Республика Татарстан

2,1

2,4

2,8

49

Владимирская область

2,4

2,7

2,8

50

Магаданская область

2,6

2,6

2,8

51

Республика Марий Эл

1,8

2,4

2,7

52

Ярославская область

3,3

2,5

2,7

53

Республика Хакасия

3,6

2,8

2,7

54

Ненецкий автономный округ

0,5

2,1

2,6

55

Еврейская автономная область

1,7

2,6

2,6

56

Воронежская область

1,9

2,6

2,6

57

Хабаровский край

2

2,2

2,6

58

Забайкальский край

1,4

2

2,3

59

Чувашская Республика

1,5

2

2,3

60

Республика Саха (Якутия)

1,5

1,6

2,2

61

Псковская область

1,7

2,2

2,2

62

Оренбургская область

1,8

2

2,2

63

Ульяновская область

1,9

2,1

2,2

64

Тверская область

2,2

2,1

2,2

65

Республика Коми

1,2

1,5

2

66

Рязанская область

1,7

1,6

2

67

Тульская область

1,9

1,6

2

68

Ханты-Мансийский АО — Югра

1,4

1,9

1,9

69

Вологодская область

1,9

2

1,9

70

Орловская область

1,4

1,4

1,8

71

Амурская область

0,8

1,3

1,7

72

Архангельская область

1,8

1,5

1,7

73

Астраханская область

0,9

1,4

1,5

74

Мурманская область

1,1

1,3

1,5

75

Республика Карелия

1,8

1,6

1,5

76

Камчатский край

0,5

1,6

1,4

77

Кировская область

1

1,1

1,4

78

Костромская область

1,1

1,2

1,4

79

Курская область

2,3

1,3

1,4

80

Чукотский автономный округ

1,4

1,6

1

81

Тамбовская область

0,5

0,8

0,9

82

Ямало-Ненецкий автономный округ

0,6

1,1

0,8

83

Сахалинская область

0,5

0,8

0,6