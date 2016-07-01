Москва, 1 июля, 2016, 09:45 — ИА Регнум. С января по май текущего года в России появилось 25 новых электрокаров, что на 26,5% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает «АВТОСТАТ».

car1.hk Tesla Model S

Среди электрокаров самым популярным является седан Tesla Model S, которых пришло в Россию 11 штук. Кроме того, на наших дорогах появится один новый кроссовер Tesla Model Х.

На втором месте по популярности в нашей стране находится Mitsubishi I-MIEV, таких машин российские покупатели приобрели семь штук.

Третью позицию занимает Nissan Leaf с пятью реализованными единицами. Единственный купленный в России Renault Twizy замыкает список из 25 электрокаров, которые были приобретены российскими покупателями за первые пять месяцев текущего года.

По регионам новинки распределились так: 16 электрокаров поставлены на учет в Москве и Подмосковье, по две автомашины пришлось на Приморский, Краснодарский края и Татарию. По одному новому автомобилю на электрической тяге вышло на российские дороги в Санкт-Петербурге, Томске и Пензе.