Вашингтон, 1 июля, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Представители ВМС США заявили, что накануне, 30 июня, в Средиземном море произошло опасное сближение российского сторожевого корабля (РСК) «Ярослав Мудрый» с ракетным крейсером «Сан-Джасинто», сопровождающим авианосец Dwight Eisenhower, пишет Defence News.

korabli.eu Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый»

Очередное обвинение в опасном сближении РСК, который якобы уже создал целенаправленные помехи американскому авианосцу 17 июня, изложены в донесении военнослужащих ВМС США. В документе утверждается, что «Ярослав Мудрый» приблизился к «Сан-Джасинто» на расстояние 140 метров.

Американские военные утверждают, что РСК «агрессивно шёл на сближение, и его поведение было ненормальным». Американцы вновь назвали действия командования РСК «непрофессиональным»: якобы российское судно «совершило рискованные манёвры, которые идут вразрез с договорённостями о предотвращении инцидентов на море».

«Ярослав Мудрый», как утверждают авторы донесения, после сближения встал в кильватере у американского крейсера на расстоянии 2,7 километров и подал сигнал с требованием «не пересекать ему курс». Экипаж крейсера определил такие действия как несоответствующие международным правилам поведения на море.

В рапорте утверждается, что в момент сближения на палубе РСК находились «десять членов команды и расчехлённые системы вооружений». При этом у орудий не было людей. Стоит отметить, что авторы рапорта назвали манёвры РСК хоть и «странными», но «не представляющими угрозы» для крейсера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня ВМС США заявили, что в опасном сближении 17 июня «Ярослава Мудрого» и американского эсминца Gravely, о котором сообщили ранее в Минобороны РФ, виноват российский корабль.

Читайте также: Пентагон: «Ярослав Мудрый» намеренно создал помехи «Гарри Трумэну»