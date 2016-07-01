Петропавловск-Камчатский, 1 июля, 2016, 09:27 — ИА Регнум. На Камчатке СКР начал проверку по факту обнаружения в одном из районов трассы Петропавловск — Камчатский-Елизово тела мужчины, установить личность которого пока не представляется возможным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам охотоведов, предварительно, тело мужчины пролежало в канаве несколько дней, а медведь пришел туда на запах рыбьих отходов, которые неизвестные вывезли на это место. Скорее всего, поедая рыбу, косолапый и наткнулся на человеческое тело. Сейчас зверя отслеживают охотоведы, так как медведь-людоед крайне опасен.



«На теле выявлены множественные укушенные раны, гематомы, переломы ребер, травматическая ампутация руки, мышечной ткани на различных участках тела», — сказали в СКР, добавив, что теперь судмедэкспертам предстоит выяснить причины смерти человека и ответить на главный вопрос — могла ли она наступить в связи с нападением медведя.