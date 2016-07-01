Красногорск, 1 июля, 2016, 10:57 — ИА Регнум. 1 июля в Московской области отмечается День леса, занимающего около сорока процентов территории региона. Тем не менее, по мнению экспертов, площадь лесных насаждений в регионе с каждым годом уменьшается: территории отдаются под застройку или подвергаются сплошным вырубкам, когда уничтожаются не только зараженные жуком-короедом, но и вполне здоровые деревья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес в Московской области

«Лес — это бесценный природный дар. Он является основой экологического благополучия и здоровья людей. В Подмосковье расположен национальный парк «Лосиный остров», Приокско-Террасный биосферный заповедник, заказники федерального значения. Сохранить и приумножить это богатство, данное нам природой — приоритетная задача не только региональной власти, но и всех жителей Подмосковья», — отмечает в своем официальном поздравлении, размещенном на сайте подмосковного парламента, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Тем временем, по мнению руководителя группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального штаба ОНФ в Московской области Антона Хлынова, ситуация с лесами в Московской области напряженная, а забота региональных властей о благополучии зеленых зон зачастую является номинальной: вырубки леса оправдываются необходимостью пополнения регионального бюджета за счет строительства различных бизнес-объектов.

«Этот праздник можно было бы отмечать торжественно, если бы у нас о сохранении наших лесов заботились на самом деле, а не номинально. К примеру, министр инвестиций Московской области господин Буцаев совершенно спокойно оправдывает вырубку 300 гектаров леса в Поварово, говоря о том, что лес не приносит налоги в бюджет. Теперь там хотят делать технопарк. Легче вырубить за бесценок лес и лишить регион и людей, которые годами туда ходили дышать свежим воздухом и собирать грибы и ягоды. Тоже самое происходит в Монино, когда 170 гектаров леса отдали под многоэтажную застройку. Защиты лесов Московской области от застройки пока нет. Лобби застройщика очень сильное в нашем регионе», — пояснил Хлынов.

Вторым аспектном, влияющим на сохранность лесного фонда области, собеседник агентства считает поражение подмосковных лесов вредителями. Однако, несмотря на негативное влияние жизнедеятельности насекомого на областной лес, главной проблемой Хлынов считает сплошные санитарные рубки, губящие не только зараженные жуком-короедом деревья, но и волне здоровые.

«Это беда, которая имеет свои причины в далеком прошлом, но мы знаем, что под сплошными рубками понимается полное уничтожение лесной среды, где они производятся, когда наряду с больными деревьями вырубается много здоровых, которые потом идут на продажу. Я бы не обвинял в этом сразу Комитет лесного хозяйства Московской области, так как они руководствуются теми законами, которые есть. Площадь лесопокрытия в Московской области уменьшается, некоторое увеличение есть только за счет зарастания сельхозугодий, но это — не полноценные леса, и они могут быть вырублены в любой момент. Проблема у нас не столько с лесовосстановлением, так как, поверьте, лес сам вполне успешно восстанавливается, сколько с сохранением лесов и лесной среды, а с этим в области большие проблемы», — заключил собеседник агентства.

Напомним, 1 июля 2012 года государство передало полномочия по управлению подмосковными лесами в регион — Комитету лесного хозяйства Московской области. Начиная с 2012 года, по инициативе Губернатора Московской Андрея Воробьева в области 1 июля ежегодно отмечается как «День леса Московской области».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2016 году 9 тысяч гектар подмосковных лесов будут вырублены по санитарным показаниям. Однако восстановить лес планируется на большей территории — 10 тыс. га. В области также сократили расходы на санитарные рубки до 1 миллиарда рублей, однако, по словам председателя комитета лесного хозяйства области Александра Мигунова, «желающие найдутся»:

«В 22 раза в этом году уменьшены затраты на санитарные рубки. Если раньше бюджетное финансирование позволяло доводить до подрядчиков сумму в 22 тысячи рублей на один гектар, то в этом году они получат только 1 тысячу рублей на гектар. Подрядчики сдают древесину на перерабатывающие предприятия и имеют с этого доход, поэтому желающие все равно найдутся», — пояснил глава ведомства.