Якутск, 1 июля, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Кабинетов в школах Якутска не будет хватать, если всех учеников в ближайшее время переведут на обучение в одну смену. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM озвучила представитель «Союза родителей Туймаада» Елена Матвеева, сын которой учится в классе, где 36 человек.

Анри Жюль Жан Жоффруа. Занятия в школьном классе

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По словам общественницы, это распространённая ситуация в Якутске: классы переполнены, количество детей в них доходит до 40 человек, а потому переход к обучению детей в одну смену не представляется возможным. Показательна, по мнению Елены Матвеевой, и ситуация с поступающими в первый класс дошкольниками, родители которых и в прошлом, и в этом году стояли в очередях в некоторые школы, чтобы записать своих детей. Места в большинстве образовательных учреждений будущим первоклассникам раздают уже в первый день подачи заявлений, рассказала представитель «Союза родителей Туймаада».

Ещё одна мама ученика из Якутска рассказала, что мест в школах не хватает, в том числе потому, что есть ряд непопулярных учебных заведений. В них, по мнению родителей, учат плохо, потому детей туда отдавать не хотят. Следствием этого становится ажиотаж в востребованных школах.

Что касается стоимости сборов ребёнка в школу, то за учебники денег с родителей в Якутске больше не берут. Зато вынуждают раскошеливаться на тетради, суммарная стоимость которых, по подсчётам родителей, составляет около 3 тысяч рублей. Собрать первоклассника в школу полностью будет стоить 30−35 тысяч рублей, в следующем году эта сумма уже меньше. Размер школьных сборов с родителей на ремонты зависит от руководства учебного заведения и самого учителя. В некоторых классах делят 12 тысяч на всех, а где-то суммы существенно выше.

Бюджетные сборы в школу, пишут родители в блогах, выглядят примерно так: «Брюки 2 тысячи рублей, жилет — 1,5, две рубашки по 800 руб., футболка и шорты 800 руб., кроссовки 1,5 тысячи, их придется купить две пары, потому что одну 80% первоклассников теряет. Туфли тоже простые стоят в пределах 1,5 тысячи. Рюкзак ортопедический заказали через интернет — 3,5 тысячи. Учебники нынче бесплатные, но на рабочие тетради скидываемся по 3−4 тысячи. Ежегодно. Ну канцелярия еще в принципе в пределах тысячи». Много денег уходит на праздники, отмечают также родители школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии родители дошкольников в феврале дежурили сутками возле учебных заведений, в которых, как считается в городе, учат хорошо. Ажиотаж был возле школ №8 и №17, а самая длинная живая очередь образовалась на запись будущих школьников в городскую классическую гимназию Якутска. Родители были возмущены, что представители власти не могут нормально организовать этот процесс, дав возможность, к примеру, записаться в электронную очередь.

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