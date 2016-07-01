Иркутск, 1 июля, 2016, 09:15 — ИА Регнум. В Иркутской области экипаж самолета Ил-76, который сейчас тушит лесные пожары в Качугском районе Приангарья, не выходит на связь, сообщает газета «КП в Иркутске» со ссылкой на представителя МЧС России. В ведомстве уточнили, что борт работал в зоне плотного задымления от природных пожаров, но в запланированное время — 6.30 по московскому времени, на связь не вышел.

mchs.gov.ru Ил-76. МЧС

«Ил-76 совершал облет вдали от населенных пунктов, — уточнили в МЧС. — Местность труднодоступная».

Экстренные службы начали поиски самолета. Из Иркутска на вертолете Ми-8 вылетели спасатели аварийно-спасательной службы.

В настоящий момент о том, где находится воздушное судно ничего не известно.

Борт Ил-76 прибыл в Иркутскую область на тушение пожаров из Сибирского регионального центра МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье бушуют сильные пожары. За сутки площадь пожаров в Приангарье сократилась на 6 тыс. гектаров. Пожары действуют в труднодоступной местности. Сегодня в Иркутск прибыл еще борт Ан-74 МЧС России с 41 человеком авиа-парашютной службы.