Иркутск, 1 июля, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Самолет МЧС Ил-76, который принимал участие в тушении лесных пожаров, пропал в Иркутской области. Об этом, как передают «Вести.Ru», сообщил источник в экстренных службах.

mchs.gov.ru Ил-76. МЧС

По словам источника, экипаж воздушного судна совершал полет в районе плотного задымления и должен был выйти на связь в 6:30 мск.

В настоящее время организованы поиски пропавшего самолета.

Точное число людей, находившихся на борту воздушного судна, пока неизвестно.