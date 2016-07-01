Берлин, 1 июля, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Ученые из Левенского католического университета в Бельгии и Института Лейбница в Германии нашли метод уничтожения ассоциативных воспоминаний у мышей, подавляя активность одного из генов, сообщает журнал Biological Psychiatry.

sipa Грызуны

Нейробиологи внесли изменения в ген нейропластин и создали возможность «выключать» его в нужное время.

В ходе эксперимента ученые научили мышей передвигаться по клетке от одной стенки до другой при подаче светового сигнала. Подача светового сигнала стала ассоциироваться у грызунов с появлением корма у противоположной стены.

Убедившись в том, что мыши усвоили эту информацию, ученые стали «отключать» ген нейропластин, и животные не смогли реагировать на сигнал правильно и быстро.

Активность нейропластина в мозгу напрямую влияет на уровень интеллектуальных способностей. Снижение активности этого гена у человека может привести к сокращению интеллектуальных способностей и даже к шизофрении.

Дальнейшие исследования в этом направлении будут направлены на выяснение влияние нейропластина на другие виды памяти.