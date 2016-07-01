Чебоксары, 1 июля, 2016, 09:01 — ИА Регнум. В Чувашии за I квартал 2016 года среднедушевые потребительские расходы домашних хозяйств составили 9596,1 рубля в месяц. Это на 5,7% выше по сравнению с соответствующим периодом 2015 года, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

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В том числе в городской местности эти расходы сложились в сумме 10 415,7 рубля и увеличились на 5,1%, в сельской местности — соответственно 8297,6 рубля и на 6,4%.

В структуре потребительских расходов наблюдался рост доли расходов на оплату услуг (с 27,4% до 29,7%) и алкогольных напитков (с 1,6% до 1,8%). При этом жители стали реже питаться вне дома (с 39,2% до 37,6%) и покупать непродовольственные товары (с 31,8% до 30,9%).

В структуре расходов домохозяйств на покупку непродовольственных товаров вырос удельный вес затрат на покупку одежды, обуви, белья и тканей (с 23,9% в I квартале 2015 года до 25,6% в I квартале 2016 года), медицинских товаров, предметов гигиены (с 15,9% до 21,1%), на покупку телерадиоаппаратуры, предметов для отдыха и увлечений (с 5,6% до 11,8%), строительных материалов (с 3,5% до 5,6%). В то же время снизились затраты на покупку транспортных средств (с 16% до 4,5%), других непродовольственных товаров (с 3,7% до 3,1%).