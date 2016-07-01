Киев, 1 июля, 2016, 08:56 — ИА Регнум. На Украине чиновники подарили сиротам в честь окончания ПТУ мобильные телефоны iPhone, которые, как выяснилось позже, оказались поддельными. Как сообщает издание Replyua.net, инцидент произошел 21 июня в Закарпатской области.

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Мобильные телефоны были вручены 34 выпускникам ПТУ Закарпатья из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В официальном пресс-релизе ОГА уточняется, что дареные телефоны iPhone примерно 1,5 года назад были конфискованы у контрабандистов при попытке провести их через государственную границу.

«После аукционов, где их не удалось реализовать, в апреле 2016 г. представители управления государственной исполнительной службы (ГИС) Главного территориального управления юстиции в Закарпатской области передали мобильные телефоны департамента образования и науки ОГА», — говорится в сообщении.

Отметим, что за распространение нелицензионного программного обеспечения (ПО) и оборудования на Украине предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.