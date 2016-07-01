Москва, 1 июля, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Торги по нефти 30 июня завершились в красной зоне. Баррель Brent подешевел на 0,63%, до $49,79. Падение цен на нефть, по мнению аналитика Альпари Владислава Антонова, было вызвано технической коррекцией, потом ослаблением британского фунта на рынке Форекс после заявлений главы Банка Англии М. Карни. Он заявил, что, возможно, после лета потребуется смягчение монетарной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня, 1 июля, участники рынка будут ждать новостей из Норвегии, где нефтяники готовы начать забастовку. Забастовка может ограничить поставки нефти из страны. В 23:00 мск компания Baker Hughes представит данные о числе действующих буровых установок в США», — пояснил Антонов.

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«Сегодня для уверенного роста котировкам необходимо закрепиться выше отметки $50,35. Это станет первым сигналом к повышению цен до $51,27. Желательно его пройти до 12:00 мск. Падение цен на нефть ниже $49,45 временно отсрочит их повышение до $52,80», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 1 июля мировые цены на нефть умеренно растут на фоне сообщения Минэнерго США о сокращении добычи черного золота в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 07:33 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,7% до $50,06 за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,62%, до $48,63.