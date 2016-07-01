Вашингтон, 1 июля, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Исследовательский центр Pew Research провел опрос более 20 тыс. человек, по результатам которого рейтинг доверия в мире к кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу оказался очень низким, пишет The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

О том, что Трамп может справиться с решением внешнеполитических проблем, заявили 9% респондентов из стран Евросоюза, Китая, Австралии, Японии, Канады и Индии.

Решение внешнеполитических проблем 77% опрошенных доверили бы действующему президенту США Бараку Обаме, еще 59% высказались в пользу кандидата на пост главы Белого дома Хиллари Клинтон.

В целом по странам рейтинг президента РФ Владимира Путина оказался выше, чем у Трампа. Предпочтение кандидату-республиканцу отдали только жители Польши.

При этом жители ряда стран продолжают считать США мировым лидером, только респонденты из Японии и Индии отметили, что страна уже не такая могучая держава, как была раньше.