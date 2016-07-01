Взрыв на АЗС в Оренбуржье: пострадал один человек
Бузулук, Оренбургская область, 1 июля, 2016, 08:52 — ИА Регнум. В городе Бузулуке Оренбургской области утром 1 июля произошел взрыв на АЗС, принадлежащей ОАО «Башнефть». Госпитализирован один человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.
пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области
В Оренбуржье на АЗС прогремел взрыв
По данным ведомства, информация о происшествии дежурному поступила в 07:32 местного времени (05:32 мск). В результате взрыва произошло частичное разрушение операторной, соседние здания не пострадали.
В результате ЧП пострадала женщина. Она доставлена в ЦГБ Бузулука, состояние стабильное.
На месте работают от МЧС и РЧС 27 человек, 11 единиц техники.