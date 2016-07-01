Москва, 1 июля, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Банк России с 1 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «ПЧРБ Банк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято с связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Кроме того, при неудовлетворительном качестве активов ООО «ПЧРБ Банк» неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска привела к полной потере собственных средств (капитала) банка.

По величине активов ПЧРБ Банк занимал 126 место в банковской системе Российской Федерации.