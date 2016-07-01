Лондон, 1 июля, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Несмотря на то, что отныне Лондон, не обремененный обязательствами в ЕС, может занимать более жесткую позицию против России, вероятный распад Великобритании может упростить задачу России по разделению и властвованию — применяемую еще со времен Советского Союза, пишет Кейр Джайлс в статье, опубликованной Chatham House.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Одной из оценок последствия плебисцита в Великобритании неизменно является утверждение о том, что без Соединенного Королевства европейский континент и его союзы будут ослаблены и не смогут в той же степени противостоять напору со стороны России. Согласно самым мрачным представлениям, без членства в Евросоюзе не может быть никакого сотрудничества в области безопасности с Лондоном. Однако референдум вывел наружу еще одно уязвимое место, находящееся в самом сердце Соединенного Королевства, — которым президент России Владимир Путин с радостью воспользуется.

Без прямого воздействия Великобритании как института безопасности ЕС потеряет часть своей эффективности. В Брюсселе больше не будет звучать отчетливый голос, выступающий против, как считает автор, агрессии России на Украине. Одним противником глупой затеи создания параллельных НАТО вооруженных сил, чьи задачи будут перекликаться с задачами Североатлантического альянса, также станет меньше.

Однако после Brexit Лондон может начать принимать более активные меры самостоятельно. Будучи членом ЕС, Соединенное Королевство не смогло ввести более жесткие санкции в отношении Москвы, которые были введены США и Канадой. Что же касается альянсов, то всегда есть возможность войти в союз с той или иной готовой страной, как, например, государства Скандинавии и Прибалтики, которым и бросает свой вызов Москва.

Что же касается НАТО, отмечает автор, то негативные последствия выхода из ЕС не будут носить мгновенный характер. В ходе встречи лидеров стран альянса, которая пройдет в Варшаве, самая крупная угроза от выхода из ЕС будет состоять в том, что он затмит собой более важные обсуждения и отвлечет внимание от основного предмета — России. Однако теперь, как заявил бывший главнокомандующий силами НАТО Джеймс Ставридис, одним из плюсов выхода Великобритании из ЕС будет то, что в долгосрочной перспективе Лондон сможет сфокусироваться на НАТО, не отвлекаясь на ЕС.

Внутри страны неожиданным плюсом плебисцита стали значительные проблемы Лейбористской партии. Так, лидер оппозиции Джереми Корбин и его бывший теневой министр обороны Эмили Торнберри, может быть, и не были явным образом сторонниками Путина, однако их политика против затрат на оборону и за социальное обеспечение явным образом приходилась президенту Путину по вкусу. После ухода Корбина, подчеркивает автор, Соединенное Королевство будет в значительной мере более защищенным государством.

Однако более вероломная угроза от Brexit исходит из самого королевства. Глубокие разногласия, выведенные на поверхность в ходе голосования — по вопросам размера оплаты труда, образования, Англии против Шотландии, города против деревни — не новы. Они просто вышли на поверхность с большей ясностью благодаря по-настоящему демократическому голосованию.

И возможность выхода Шотландии из Великобритании опять, как в 2014 году, поднимает те же вопросы безопасности и обороны — от распределения средств на оборону, которые, как предполагается, сократятся после Brexit, так и до того, где теперь размещать подводный ядерный флот страны.

Дальнейшее расслоение между Лондоном и остальной Англией продемонстрировали комментарии и репортажи лондонских политиков и СМИ, которые не могут оставить мысль о том, «как же это могло случиться». Их высказывания полны пренебрежения к любому, кто не принимает ЕС в качестве двигателя глобализации, иммиграции и трансформации. Они не могут понять, что среди широких слоев населения Англии ЕС считается внешней силой, из-за которой жизнь становится только сложнее, а не проще. В результате избиратели из сельской местности еще больше осознают, насколько их игнорировали и задвигали на второй план городские элиты.

По словам автора, называя «надменность» Соединенного Королевства в качестве основной причины для такого исхода голосования, Путин, по всей видимости, находится больше на одной волне со многими избирателями Англии, чем с элитами страны. Такая перспектива вызывает опасения любого, кто видел российское влияние в том, что касается создания связей с разочарованными избирательными как среди крайне правых, так и крайне левых.

Использование разногласий в целевых странах с целью подрыва их является ключевой тактикой в том, что на Западе называется «гибридной войной» России. Автор заявляет, что вызов Москвы снова в центре внимания, после того как Россия вернулась к иностранным военным операциям на Украине и Сирии, представляя прямую и косвенную угрозу для своих соседей в Европе. Однако методы подрыва и дестабилизации своих противников изнутри — будь то до или вместо открытых и агрессивных действий — применялись еще во время Советского Союза, они были только отточены и модернизированы в эпоху интернета и социальных сетей.

Во время референдума пропагандистская машина России хранила относительное молчание, после же объявления результатов голосования социальные и национальные разногласия Великобритании теперь вытащены на свет и их можно использовать для ослабления оппозиции Соединенного Королевства Москве.

Россия, добавляет автор, раз за разом демонстрирует, что предпочитает разбираться со странами на двусторонней основе, а не целыми блоками. После Brexit, Соединенное Королевство по меньшей мере будет более готово для противостояния Путину, чем ЕС, из которого Лондон выйдет. Однако дальнейшая фрагментация Соединенного Королевства, как политическая, так и социальная, может сделать задачу Путина по разделению и властвованию намного проще. На фоне непрекращающихся взаимных обвинений после референдума воздействие на целостность Соединенного Королевства представляется для Москвы крайне вероятным.