Москва, 1 июля, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Укрепление рубля 30 июня остановило информационное агентство Рейтер, которое вбросило ложную информацию, что Народный банк Китая намерен девальвировать национальную валюту до 6,8 юаня за доллар в 2016 году для поддержки экономики страны, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«С открытия торгов на Московской бирже российская валюта ослабилась до 64,33 рубля. Ситуация стабилизировалась, когда ЦБ Китая опроверг информацию о намерении девальвировать юань. Курс доллара вернулся к уровню 63,75 рубля и до закрытия торговался около отметки 64 рубля», — сказал эксперт.

«За второй квартал 2016 года курс доллар/рубль снизился на 4,57%, за июнь — на 4,2%. Техническая картина на месячном периоде указывает на дальнейшее укрепление национальной валюты против американского доллара. В июле рубль получит поддержку от аукционов Минфина РФ, продажи валюты экспортёрами для уплаты налогов и дивидендов», — отметил Антонов.

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«Сегодня, 1 июля, по американскому доллару ожидается дальнейшее ослабление к рублю. Ближайшей поддержкой для пары доллар/рубль выступит уровень 63,50 рубля. Если в пятницу в Норвегии начнётся забастовка на нефтегазовых месторождениях, то на фоне повышения котировок на нефть по доллару ожидается прорыв к уровню 63,16 рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июля Центробанк РФ установил официальный курс доллара на уровне 64,1755 рубля, что на 8,20 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 8,24 копейки, до 71,2926 рубля. Цена на нефть марки Brent поднялась на 0,7% до 50,06 доллара за баррель.