Ростов-на-Дону, 1 июля, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Предстоящий сезон 2016/17 гандбольный клуб «Ростов-Дон» планирует встретить, вооружившись талисманом. Победителя конкурса на лучший маскот ожидает приз — ужин с одной их подопечных Яна Лесли. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе команды.

vk.com/rostovhandball Гандбол

Талисман будут выбирать коллективно и постепенно. Конкурс пройдет в четыре этапа. Примечательно, что каждый участник может предложить до трёх вариантов с описанием маскота. Итоги станут известны в конце августа, как раз перед началом нового сезона.

Между тем, сегодня, 1 июля, в Дании пройдёт жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. С кем встретится дружина Яна Лесли, станет известно во второй половине дня.

Напомним, что wild card «Ростов-Дон» получил неделю назад. Соответствующее решение принял исполнительный комитет ЕГФ в Вене. Команда будет стартовать с группового этапа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ян Лесли вновь ставит перед коллективом задачу выиграть как российские, так и европейские турниры. Девушкам предстоит тяжелый сезон — они проведут 45 игр.

«Это будет сумасшедший сезон. У нас большие ожидания. Мы намерены выиграть абсолютно все турниры, как российские, так и европейские. Будет Лига чемпионов, будем выигрывать там. Уверен, что у нас есть силы выиграть Лигу чемпионов. Кто станет чемпионов России, даже не должно возникать вопросов», — сказал ранее наставник.