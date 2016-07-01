Ноттингем, Великобритания, 1 июля, 2016, 08:15 — ИА Регнум. Британские астрономы из университета Уэльса считают, что древние каменные дольмены, считающиеся гробницами, были построены для наблюдения за определенными звездами и определения по ним начала сезонов. Такое заявление ученые сделали на Национальной встрече астрономов в Ноттингеме.

theapricity.com Семикаменный дольмен в центральной Португалии

Например, семикаменный дольмен в центральной Португалии мог быть построен с ориентацей в сторону Альдебарана, самой яркой звезды в созвездии Тельца. Она становится видна на ночном небе при смене сезонов, но для её наблюдения нужно иметь возможность следить за звездами в темное время суток.

К такому выводу британские астрономы пришли, изучая фотографии ночного неба над самым большим в Португалии дольменом. Внимание ученых привлекло то, что каменный «коридор», ведущий к входу в дольмен, почти идеально направлен в ту сторону, где должен восходить на ночное небо Альдебаран.

Астрономы считают, что ограничение поля зрения внутри дольмена и коридора, изоляция от Луны и других источников света, могли помогать хозяевам дольменов видеть тусклые звезды у самого горизонта, где человеческому глазу сложно их увидеть при обычных условиях.

По мнению ученых, Альдебаран и другие звезды способны были помогать людям определить время начала разных сезонов, наступление солнцестояния и равноденствия, а также выполнять религиозные функции. Подтверждение этой гипотезы позволит считать астрономию древнейшей наукой в истории человечества.

В ближайшее время ученые планируют организовать экспедицию в Испанию и Португалию для точных замеров этих дольменов. Результаты экспедиции помогут подтвердить или опровергнуть астрономическое предназначение древнейших каменных сооружений.