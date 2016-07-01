Москва, 1 июля, 2016, 08:17 — ИА Регнум. В районе станции Дегунино «Аэроэкспресс» насмерть сбил мужчину, перебегавшего железнодорожные пути в неположенном месте, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэроэкспресс

Трагедия произошла 30 июня около 21 часа неподалеку от станции Дегунино Савеловского направления МЖД. Мужчина решил перебежать железнодорожные пути прямо перед приближающимся электропоездом, следовавшим из «Шереметьево» до Белорусского вокзала Москвы, однако получил травмы, от которых скончался на месте. Обстоятельства происшествия уточняются, личность погибшего пока не установлена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мужчина погиб под колесами «Аэроэкспресса», следовавшего от Павелецкого вокзала в аэропорт «Домодедово». Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте, машинист электропоезда, увидев на путях человека, не успел затормозить состав.