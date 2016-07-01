Вашингтон, 1 июля, 2016, 08:11 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса необходимо задействовать в военных операциях по уничтожению членов террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом, как передает RT, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы (США) нанесем по ним (ИГ — запрещена в России) мощный удар, это правда, — говорит миллиардер. — Весьма возможно, что нам следует использовать для этого НАТО».

По его словам, привлечение сил НАТО к военным операциям позволит сократить финансовую нагрузку на Вашингтон и сберечь силы армии США.

«Мне не хочется, чтобы США втягивались в это глубоко, мне хочется задействовать НАТО», — говорит кандидат в президенты США от Республиканской партии.

При этом Трамп добавил, что Вашингтон расходует огромные финансовые средства на Североатлантический альянс.

«Тем самым мы (власти США) заботимся о странах, которые, откровенно говоря, способны позаботиться о себе сами в экономическом плане», — отметил миллиардер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня Трамп заявил, что США должны серьезно рассмотреть возможность профилирования всех американских мусульман в рамках стратегии борьбы с терроризмом.

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