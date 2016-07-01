Пекин, 1 июля, 2016, 08:10 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель китайского оборонного ведомства У Цянь сообщил журналистам, что китайские военнослужащие примут участие в совместных контртеррористических учениях стран-участниц ШОС.

emergingequity.org Китайские военнослужащие

«Учения пройдут в сентябре 2016 г. в Киргизии. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 11 тыс. военнослужащих. В настоящее время руководство НОАК ведет обсуждение сценария учений с другими странами», — заявил У Цянь.

Пресс-секретарь Министерства обороны КНР сообщил, что с 10 по 12 октября в Пекине пройдет седьмой ежегодный форум Сяншань, в рамках которого делегаты из целого ряда стран обсудят проблемы терроризма и сепаратизма.

Отвечая на вопрос журналиста о территориальных спорах КНР, У Цянь подчеркнул, что Китай никогда не признает международный арбитраж, инициированный в одностороннем порядке Манилой.