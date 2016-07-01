Барселона, Испания, 1 июля, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Форвард сборной Бразилии и футбольного клуба «Барселона» Неймар может продлить контракт с каталонским клубом, о чем косвенно свидетельствует его запись в своем «твиттере».

awallpaper.in Неймар

«Очень рад продолжить жить этой мечтой. Вива, «Барса»! Вива, Каталония!» — сообщается на его личной странице в соцсети.

Ранее президент футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу уже заявлял, что Неймар не расстанется с «Барселоной» и продлит контракт еще на пять лет.

Тем не менее, в СМИ сообщалось, об интересе к игроку со стороны мадридского «Реала», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Действующий контракт Неймара с «Барселоной» останется в силе до лета 2018 года. 24-летний бразильский нападающий выступает за каталонский клуб с 2013 года.