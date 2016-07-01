Благовещенск, 1 июля, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Благовещенский суд не отпустил из-под стражи бывшего главу столицы Амурской области Александра Мигулю, который намерен участвовать в выборах депутатов Госдумы 18 сентября. Экс городского главу обвиняют в коррупции, в превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Мигуля был мэром Благовещенска с 2004 по 2010 год. Сегодня ему вменяется нецелевое расходование бюджетных средств, превышение полномочий, незаконное участие в предпринимательской деятельности и злоупотребление полномочиями.

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Первое уголовное дело против Александра Мигули было возбуждено в апреле 2011 года. Оно связано с земельным участком, где шло строительство «дачи Колесова» — бывшего губернатора Приамурья. По версии следствия, в 2008 году Мигуля продал земельный участок частной фирме по заниженной цене. Ущерб от его действий оценивается в размере около 20 млн рублей.

После начала расследования Мигуля подался в бега и был объявлен в международный розыск. Он был задержан только в мае 2015 года в Липецкой области, после чего помещен в СИЗО, где и находится до сих пор.

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В ходе заседания Благовещенского городского суда 30 июня подсудимый попросил суд об изменении меры пресечения с заключения под стражу, чтобы иметь возможность баллотироваться в депутаты Госдумы.

«Подсудимый отметил, что после того, как был продлен срок его заключения под стражей, возникли новые обстоятельства — назначена дата выборов в Госдуму. На основании этого попросил изменить меру пресечения. Судья принял решение отклонить ходатайство и оставить Мигулю под стражей до 24 сентября, признав основания недостаточными», — сообщили в суде.

Как пояснили в СК, не исключено, что суд не выпустил Мигулю из-под стражи из-за возможного побега.

«Я обращусь за разрешением в суд, чтобы ко мне пришел нотариус. Он оформит доверенность на человека, который после этого сможет прийти в избирательную комиссию и попытается меня зарегистрировать. Времени осталось очень мало, так что я думаю, что сделают все возможное, чтобы не дать мне зарегистрироваться кандидатом в депутаты», — ответил на отказ суда в изменении меры пресечения Мигуля.