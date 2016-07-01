Москва, 1 июля, 2016, 07:32 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снижаются на фоне роста уровня добычи нефти, свидетельствуют данные торгов 1 июля.

cbc.ca Нефть

По состоянию на 7:28 мск, баррель Brent торгуется на Лондонской бирже ICE по $49,72, снижение от начала торгов составило 1,790%. Марка WTI к этому времени подешевела на 2,634% и составила $48,60 за баррель.

Ранее уровень добычи нефти в мире вырос с 1,6 млн баррелей до 1,9 млн баррелей в день. Также на рынок в краткосрочной перспективе негативно влияют опасения по поводу Brexit.