Мадрид, 1 июля, 2016, 07:31 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Испании по футболу Висенте дель Боске подал прошение об отставке после неудачного выступления команды на чемпионате Европы-2016 во Франции, сообщает As.

fichajes.net Висенте дель Боске

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) удовлетворила просьбу тренера национальной сборной.

Напомним, сборная Испании на Евро-2016 пробилась только до 1/8 финала, где проиграла итальянской команде со счетом 2:0. После этого Висенте дель Боске заявил, что примет решение о своей дальнейшей работе после встречи с президентом RFEF Анхелем Марией Вильяром.

Вильяр с прошением тренера об отставке согласился. Контракт будет расторгнут сторонами по обоюдному согласию, о чем в ближайшее время будет сделано официальное объявление.

Висенте дель Боске возглавил сборную Испании в 2008 году, когда она являлась действующим чемпионом Европы. Новый тренер привел команду к победам на чемпионате мира 2010 года и на чемпионате Европы в 2012 году. Однако в 2014 году сборная Испании не смогла выйти из группы, а её участие в Евро-2016 закончилось поражением в первом матче плей-офф.