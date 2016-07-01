Якутск, 1 июля, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Выдвинуть одномандатника единороссам Якутии не дали, в том числе для того, чтобы сохранить конструктивное взаимодействие со «Справедливой Россией», а также, возможно, из боязни конкуренции с сильным кандидатом от этой партии. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

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«Принято считать, что за успехами Эрнста Берёзкина на выборах главы Якутии стоял Федот Тумусов (действующий депутат Госдумы от «Справедливой России» — прим. ред.), и если бы он выдвинулся, то мог бы составить реальную конкуренцию Егору Борисову, — объяснил эксперт. — Возникает вопрос, что лучше: конструктивное взаимодействие, договорённость и консенсус при содействии федерального центра или борьба и противостояние. Последствия этой борьбы накрыли бы не один округ, распространились бы по всей Якутии. Мне кажется, что здесь стоит решение совершенно выверенное. Худой мир лучше доброй ссоры».

Константин Калачёв также пояснил, что Федот Тумусов человек авторитетный и вполне проходной. «Кстати, в большинстве случаев, где единороссы не выдвинули своих кандидатов, речь идёт о представителях парламентских партий, которые имеют высокую избираемость. Я думаю, в данном случае все вполне разумно: «Единая Россия» возьмет своё, «Справедливая Россия возьмет своё. Как к этому отнесутся избиратели — «вскрытие покажет» 18 сентября», — отметил политолог.

Константин Калачёв, оценивая позиции правящей партии в республике, также подчеркнул, что «ситуация в Якутии у единороссов и так будет непростая», и «реально есть шанс мандат там и не взять».

«Есть серьезная проблема, связанная с тем, что рейтинг «Единой России» в Якутии не самый высокий. 600 тысяч избирателей — в принципе это одно проходное место, при условии, что процентов 40% «Единая Россия» набирает, если кампания будет вестись спокойно, инерционно. Но если представить себе форс-мажорные обстоятельства, то этого места может и не быть. Я думаю, что консенсус с Тумусовым связан с этим в том числе», — предположил политолог.

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Эксперт также акцентировал внимание на том, что Якутию и якутов во время избирательной кампании федеральный политсовет вряд ли будет обижать, так как «к национально-территориальным образованиям отношение достаточное трепетное во избежание роста сепаратистских, националистических настроений».

Как сообщало ИА REGNUM, региональному отделению «Единой России» федеральный политсовет партии на съезде не разрешил выдвигать кандидата по одномандатному округу. Эксперты полагают, что такое решение было принято в рамках межпартийного соглашения, слухи о существовании которого ходили с февраля.

«Мы открыто говорили руководству партии, высказывали мнение, что нужен одномандатник на предстоящих выборах в сентябре в округе, но решение принято, надо его выполнять», — сказал на пресс-конференции «Единой России» Якутии председатель регионального отделения Александр Ноговицын. Он пояснил, что отказ от выдвижения одномандатников в ряде округов в федеральном политсовете правящей партии аргументировали необходимостью укрепления многопартийной системы в России.