Гуанчжоу, Китай, 1 июля, 2016, 06:33 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Гуандун сообщила о гибели 3 жителей деревни Лаши в результате отравления настойкой, сделанной из ядовитого растения Gelsemium elegans. Еще 12 человек доставлены в больницу.

antalye.ru Домашняя настойка

В ходе расследования полиция установила, что 15 сельских жителей во время ужина выпили домашний лекарственный ликер, который принес с собой один из умерших. Менее чем через час все 15 человек почувствовали резкое ухудшение самочувствия, пишет «Сина синьвэнь».

Прибывшая скорая помощь обнаружила одного из мужчин мертвым, еще 2 человека скончались в карете скорой помощи. Остальные доставлены в больницу с признаками сильнейшего отравления.

По предварительной версии, гибель сельских жителей произошла из-за отравления Gelsemium elegans — ядовитого растения, добавленного в настойку по ошибке. Однако сотрудники правоохранительных органов не исключают и преднамеренное убийство. Следствию предстоит узнать как ядовитое растение оказалось в напитке.

Gelsemium elegans содержит гельземий — высокотоксичное вещество, вызывающее у человека головокружение и судороги. В декабре 2011 г. китайский миллиардер Лун Лиюань был отравлен Gelsemium elegans, которое было добавлено в его еду.