Пекин, 1 июля, 2016, 06:13 — ИА Регнум. Крупнейший банк Китая ICBC подписал соглашение с энергетической компанией из Саудовской Аравии Saudi Electricity Co. о предоставлении кредита в размере $1,5 млрд.

enanyang.my Работник банка считает деньги

Согласно условиям подписанного соглашения, кредит выдается на 5 лет. Деньги, выделенные китайским банком будут потрачены на развитие крупных энергетических проектов на территории Саудовской Аравии, пишет «Синьхуа».

В июне Saudi Electricity Co. получила кредит в размере $900 млн от корейского банка EIBK на финансирование строительства новой электростанции Shuqaiq-II.