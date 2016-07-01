Владивосток, 1 июля, 2016, 06:00 — ИА Регнум. Теперь инвестор при получении квот на вылов рыбы будет обязан покупать российские суда или создавать рыбоперерабатывающие мощности, сообщает Минвостокразвития. Новелла связана с законопроектом о внесении изменений в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», который накануне поддержал Совет Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рыбак

«Совет Федерации поддержал законопроект о внесении изменений в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов. По итогам голосования закон направлен на подпись президенту РФ Владимиру Путину», — пояснили в Минвостокразвития.

Инициатива министерства во внедрении нового механизма развития отрасли, в частности, квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели. Инвестор при получении права на вылов рыбы принимает на себя обязательство покупать российские суда или создавать рыбоперерабатывающие мощности.

Поправки в закон дают возможность обновить флот и модернизировать прибрежную инфраструктуру. Изменения позволят перезаключить с добросовестными пользователями договоры на использование рыбоводных участков без торгов. Также может быть отменено требование по выращиванию на участке определенных видов аквакультуры.

«Закон вносит ряд изменений в регулирование аквакультуры. Речь идет о приобретении права частной собственности на объекты пастбищной аквакультуры с момента выпуска молоди в естественную среду. Принятие такой поправки было одобрено в рамках первого Восточного экономического форума во время обсуждения вопросов опережающего развития морской аквакультуры», — отмечают инициаторы законопроекта.