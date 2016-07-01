Улан-Удэ, 1 июля, 2016, 05:52 — ИА Регнум. Действующий депутат Государственной думы от «Единой России» Михаил Слипенчук принял решение вступить в «Партию роста». Как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщение о решении депутата опубликовано на его официальном сайте.

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Уточняется, что «М.В. Слипенчук до этого момента всегда был беспартийным». «Пойду ли я от федерального списка — это решит съезд партии. Я бы хотел идти по одномандатному округу в Бурятии», — заявил депутат.

Зампред партии Татьяна Марченко подтвердила, что Михаил Слипенчук будет баллотироваться в новый созыв Госдумы от «Партии роста». По ее словам, он пойдет на выборы по одномандатному округу в Бурятии. Будет ли депутат участвовать в финансировании избирательной кампании «Партии роста», пока неизвестно, сообщают «Ведомости».

В 2015 г. Forbes оценивал состояние Слипенчука в $0,6 млрд. Согласно опубликованным на сайте Госдумы декларациям, в 2015 году депутат заработал 294,4 млн руб., в 2014 г. — более 868 млн.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в мае депутат Государственной думы от Бурятии Михаил Слипенчук объявил о снятии своей кандидатуры с предварительного голосования «Единой России». Официальным поводом для этого стало личное заявление депутата.

Однако, по сообщениям ряда СМИ, руководство партии якобы «получило негативные сигналы» по четырем известным людям, среди которых был и Слипенчук. Проходила проверка, успел ли депутат вывести деньги из офшоров, как того требует российское законодательство.

Напомним, «Партия роста» была образованна 26 марта 2016 года в ходе реорганизации партии «Правое дело». Ее председателем является уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.