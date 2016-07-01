Якутск, 1 июля, 2016, 05:37 — ИА Регнум. Предприниматели Нюрбинского района Якутии создали петицию, в которой просят построить мост через реку Тюкян, отделяющую три района республики от остальной территории региона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, обращение адресовано президенту РФ Владимиру Путину, главе региона Егору Борисову и ФКУ УПРДОР «Вилюй».

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В петиции сообщается, что 2 раза в год, весной во время ледохода с апреля по июнь, и осенью во время ледостава с октября по декабрь, жители Нюрбинского, Сунтарского и Мирнинского районов Якутии остаются отрезанными от мира. Авторы обращения подчёркивают, что летать самолетом не каждый может себе позволить из-за высоких тарифов внутренней авиации. Кроме того, все жизненно важные товары доставляются в муниципалитеты наземным путём.

«В наших районах высоко развита добыча полезных ископаемых в промышленных масштабах. Мы местные жители читаем и смотрим в СМИ, что успешно осваиваются новые месторождения, добывают алмазы с рекордным весом, пишут, что хотят повторить рекорды 30 летней давности по добыче алмазов. А что делать нам местным жителям? Что мы имеем с этих рекордов?», — говорится в петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года АЛРОСА добыла крупный алмаз весом 121,96 карата на трубке «Юбилейная» в Мирнинском районе Якутии. Стоимость кристалла аналитик из Rough and Polished Сергей Горянинов тогда оценил примерно в 1,5 млн. долларов.

В АЛРОСЕ напоминали, что трубка «Юбилейная» известна крупными находками. В 2015 году на ней уже было найдено несколько кристаллов массой от 50 до 138 карат. Среди них — алмаз массой 76,07 карата, факту извлечения которого присвоено имя «70 лет Победы в Великой Отечественной войне», и алмаз массой 64,23 карата, это событие назвали «40 лет независимости Республики Ангола».