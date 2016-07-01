Москва, 1 июля, 2016, 05:30 — ИА Регнум. В правительстве обсуждается усиление мер безопасности в гостиницах, которые предусматривают введение обязательного досмотра багажа приезжающих, а также установку камер наблюдения в прихожих номеров. Как пишет 1 июля газета «Известия», разработкой соответствующего постановления правительства занимается Министерство культуры России.

2ae.ru Сканирование багажа

«На каждом этаже, а возможно, и в каждом номере установят тревожные кнопки. Этот момент ещё обсуждается. В прихожих номеров будут установлены камеры слежения. В целом за поведением гостей отелей будут внимательно следить», — рассказал изданию собеседник в ведомстве.

Требования к безопасности могут коснуться также транспортных средств, на которых приезжают гости. Кроме этого, в каждой гостинице предполагается установить рамки металлоискателей. Для самих постояльцев будут разработаны специальные правила поведения.

Ужесточение требований связывается с возросшей угрозой террористических атак, произошедших за последние месяцы во многих странах. Как полагают в правительстве, защищенность российских объектов сферы гостиничного бизнеса и туризма в сегодняшних условиях является недостаточной.

Отмечается, что все эти и другие предложения ещё будут дорабатываться и обсуждаться ведомством с заинтересованными органами исполнительной власти, а также представителями экспертного сообщества.