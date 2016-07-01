Пекин, 1 июля, 2016, 05:28 — ИА Регнум. Согласно отчету, опубликованному Национальным статистическим бюро КНР, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг увеличился на 0,6 пункта по сравнению с предыдущим показателем и составил 53,7.

finobzor.ru Индекс деловой активности

На фоне увеличения индекса PMI непроизводственной сферы, индекс деловой активности в промышленности третий месяц подряд остается неизменным на уровне 50,1. Увеличение деловой активности в непроизводственной сфере вызвано экономическими реформами, проводимыми правительством КНР. Переход к новой модели национальной экономики вызвал рост деловой активности в сфере услуг, пишет «Синьхуа».

Индекс PMI является главным показателем деловой активности в государстве. Показатель индекса PMI более 50 пунктов расценивается экономистами как свидетельство роста национальной экономики. В случае если этот показатель находится на отметке равной или ниже 50 пунктов, то это означает замедление темпов роста экономики.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 1 июня Национальное статистическое бюро КНР опубликовало данные, согласно которым индекс производственной активности Китая в мае остановился на отметке 50,1.