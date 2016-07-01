Ростов-на-Дону, 1 июля, 2016, 05:14 — ИА Регнум. После сильного ливня в Ростове-на-Дону оказались отключены от электроэнергии 85 объектов, без света остались порядка 750 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

По информации ведомства, в результате затопления улиц оказались смыты автомобили, подтоплены железная дорога в районе пригородного вокзала и автомобильная дорога в Кумженской роще, повалено 18 деревьев, на восьми участках оборваны линии электропередачи. Сообщается, что эвакуация населения не проводилась.

К ликвидации последствий привлечены 275 человек и 72 техники. По данным МЧС, большинство работ уже завершено. Устранены порывы ЛЭП, проведена откачка воды на основных участках затопления. Восстановлено движение поездов, максимальная задержка в движении составила 1,5 часа.

Как ранее передавало ИА REGNUM, во время ливня в Ростове-на-Дону погибла 14-летняя девочка, которую затянуло потоком воды под припаркованный автомобиль. Кроме этого, пострадали пять человек, в числе которых 16-летний подросток, получивший повреждение током при обрыве ЛЭП. Следственный комитет проводит доследственные проверки по данным фактам.

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