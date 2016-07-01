Якутск, 1 июля, 2016, 04:49 — ИА Регнум. Автомобиль главы Якутии Егора Борисова столкнулся с выехавшим на встречную полосу «Сузуки Эскудо». Фото машины после аварии Борисов опубликовал в своём Instagram, где и сообщил о том, что попал в небольшое ДТП, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

b-a.d-cd.net ДТП

«Главное, что все остались живы и здоровы: женщина за рулем другой машины, мой водитель и я. Виновата водитель «Сузуки Эскудо» — выехала с поворота на встречную полосу. Автомобиль восстановим, страховка поможет», — пояснил Егор Борисов. Глава Якутии также пообещал не предъявлять женщине никаких материальных претензий.

«Со мной всё в порядке! Соблюдайте ПДД! Берегите себя и своих близких!», — написал также Борисов.