Пекин, 1 июля, 2016, 04:27 — ИА Регнум. Национальное метеорологическое бюро КНР ввело предпоследний «оранжевый» уровень общественной опасности в связи с очередным ухудшением погодных условий на юге и востоке страны.

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За прошедший месяц жертвами наводнений и оползней стали более 150 граждан КНР, еще более 50 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. На этот раз синоптики прогнозируют выпадение до 400 мм осадков в провинциях Цзянсу, Аньхой, Хунань и Хубэй, пишет «Чжунго жибао».

Сильнейшие дожди с грозами могут стать причиной геологических катастроф — провинциальные власти уже начали эвакуировать жителей горных деревень, которым угрожает сход оползней.

Главный метеорологический орган Китая призывает местное население принять все возможные меры предосторожности и не покидать свои дома без необходимости.

В КНР принята «цветная» система предупреждения о стихийных бедствиях, в которой уровни опасности по мере возрастания угрозы обозначаются синим, желтым, оранжевым и красным цветами.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 29 июня Министерство путей сообщения КНР сообщило, что в результате частичного подтопления железнодорожного полотна, связывающего юго-западные провинции Сычуань и Гуйчжоу, полностью нарушено железнодорожное сообщение по ряду направлений.