Минск, 1 июля, 2016, 04:18 — ИА Регнум. В Белоруссии с 1 июля изменяется тариф по передаче и распределению электрической энергии. Соответствующее постановление Минэкономики постсоветской республики было утверждено 24 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

abril.com.br Транспортировка электроэнергии.

Действующий до последнего времени тариф составлял 305 белорусских рублей за киловатт-час. В соответствии с постановлением он повышен до 400 рублей, а с учётом проведения с 1 июля деноминации установлен в размере 0,04 белорусского рубля за киловатт-час

В пресс-службе Минэкономики Белоруссии уточнили, что данный тариф применяется только в отношении юридических лиц, которые имеют собственные энергоисточники и передающит произведенную электрическую энергию по сетям ГПО «Белэнерго» своим обособленным (структурным) подразделениям, расположенным в области, совпадающей с областью, в которой расположен данный энергоисточник.