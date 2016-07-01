Пекин, 1 июля, 2016, 04:15 — ИА Регнум. Представитель Национального технологического университета обороны КНР Хуэй Сян заявил, что Китай впервые успешно провел дозаправку спутника во время нахождения на орбите Земли. Система дозаправки «Тяньюань-1» была выведена в космос на борту ракеты-носителя Long March-7, стартовавшей 25 июня с космодрома Вэньчан.

www.js7tv.cn Long March-7

Как отметили ученый, процесс дозаправки спутника по принципу схож с обычной дозаправкой самолета в воздухе — оба процесса проходят в условиях микрогравитации. Благодаря дополнительному топливу ученые смогут увеличить продолжительность нахождения спутников на орбите в несколько раз, пишет «Сина синьвэнь».

После того как «Тяньюань-1» была выведена на орбиту Земли, ученые провели ряд экспериментов, в ходе которых были протестированы основные процессы дозаправки спутника. После этого специалистами удалось заправить один из спутников топливом.

«Данная технология представляет огромный интерес, однако из-за ряда технических сложностей всего лишь несколько стран занимаются развитием собственных околоземных заправочных систем», — добавил Хуэй Сян.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 25 июня состоялся успешный запуск новейшей китайской ракеты Long March-7, которая отличается от своих предшественников большей грузоподъемностью и более экологичным и дешевым топливом.