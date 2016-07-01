Москва, 1 июля, 2016, 03:56 — ИА Регнум. Минобрнауки планирует запустить пилотный проект по внедрению модели окружных экспертно-консультационных центров, которые будут курировать школы с низкими результатами обучения или работающие в неблагоприятных социальных условиях, пишет 1 июня газета «Известия».

susanin.udm.ru Двойка

Предполагается, что такие центры будут обеспечивать экспертное, методическое и консультационное сопровождение по вопросам развития системы общего образования. В из задачу будет входить выстраивание работы неблагополучных школ и присмотр за соблюдением утвержденных правил.

«В России обеспечен высокий уровень охвата общим образованием. Однако всё более заметными становятся различия в качестве образования, предоставляемого учебными организациями. Выделяются школы, демонстрирующие низкие образовательные результаты на всех уровнях, и школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях», — прокомментировали в Минобрнауки.

Сообщается, что к неблагоприятным социальным условиям относят территориальную отдалённость школы, неблагополучную социально-демографическую обстановка в районе, ограниченную транспортная доступность, социальную напряжённость в конкретном месте.

«В таких условиях школа перестаёт выполнять функцию социального лифта, начинает воспроизводить и закреплять социальную дифференциацию. Подобная ситуация представляет угрозу не только возможности части населения России получить качественное образование, но и качеству человеческого капитала, социальной стабильности всей страны», — подчеркули в ведомстве.

По данным Минобрнауки, количество школ, которые могут быть отнесены к данной категории, на сегодняшний день может варьироваться от 4−5% до 25%.