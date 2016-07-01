Солнечногорск, Московская область, 1 июля, 2016, 03:35 — ИА Регнум. В результате ДТП на трассе М-10 «Москва — Санкт-Петербург» в Солнечногорском районе Подмосковья оказался обрушен пешеходный мост. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

ournetcdn.net Грузовик обрушил мост

Авария произошла в районе полуночи на 49-м километре автотрассы. «Грузовик МАН с поднятым кузовом обрушил пешеходный мост. Движение перекрыто в обе стороны», — сообщили в ведомстве.

По информации МЧС, пострадавших в результате инцидента нет. На место происшествия была направлены экстренные службы.

МЧС рекомендует объезжать место происшествия по трассе М-11 и Пятницкому шоссе.