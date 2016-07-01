Москва, 1 июля, 2016, 03:19 — ИА Регнум. В Сирии 30 июня заключено соглашение о примирении с представителями ещё одного населённого пункта в провинции Хомс, в результате количество населённых пунктов, присоединившихся к перемирию, увеличилось до 170. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

Сообщается, что в течение суток также были продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Дамаск, Хомс и Хама. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, осталось без изменений — 61.

Продолжается доставка гуманитарной помощи жителям сирийских населённых пунктов. «Малообеспеченным семьям населённых пунктов Эр-Ресафа (провинция Хама), Сахная (провинция Дамаск) и района Джей-Дэн города Сфира (провинция Алеппо) доставлено 9 тонн гуманитарных грузов, основу которых составили мука, мясные и рыбные консервы, продуктовые наборы», — сообщают в Минобороны России.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.