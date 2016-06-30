Москва, 1 июля, 2016, 02:58 — ИА Регнум. Один человек получил ранения в результате обстрела гуманитарного конвоя ООН в Сирии боевиками, причисляющими себя к оппозиции. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В результате обстрела боевиками причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» гуманитарного конвоя ООН в населённом пункте Восточная Хараста (провинция Дамаск) был тяжело ранен водитель арендованного для доставки груза автомобиля», — говорится в опубликованном документе.

Сообщается, что боевиками этой же группировки были обстреляны из миномётов позиции сирийских вооружённых сил в районе населённого пункта Абрил и дважды — в районе населённого пункта Джаубар в провинции Дамаск.

Террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в минувшие сутки обстреляла из РСЗО и миномётов целый ряд населённых пунктов в провинциях Алеппо, Дамаск и Идлиб.

В целом, по информации российской стороны, режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае инициатива России о включении сирийских группировок «Джейш аль-Ислам» и «Ахрар аш-Шам» в число террористических не была поддержана в ООН. Предложение российской стороны было заблокировано представителями США, Великобритании, Франции и Украины.

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