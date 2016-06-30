Владивосток, 1 июля, 2016, 02:57 — ИА Регнум. На Камчатке полиция и охотоведы ищут медведя, который истерзал тело мужчины, труп которого нашли в канаве в районе сопки «Лысая» недалеко от дач в Елизовском районе региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в экстренных службах края.

Иван Шишкин. Утро в сосновом лесу. 1989

В МВД региона подтвердили факт обнаружения тела. «Действительно, предположительно, на него напал медведь. На теле обнаружены характерные следы и отсутствует одна конечность. Медведя рядом нет. Окончательную причину смерти определят эксперты», — говорят в полиции.

Охотоведы рассказали корреспонденту ИА REGNUM, что тело мужчины, по предварительным данным, пролежало в канаве несколько дней, а рядом с ним обнаружено большое количество рыбьих голов (примерно 150 кг).

«То есть, предполагается, что косолапый пришел за рыбой, которую здесь вывалили неизвестные, и обнаружил уже мертвого человека», — считают охотоведы.

В любом случае медведя сейчас ищут, и когда найдут, он будет застрелен, так как теперь представляет большую опасность для людей.