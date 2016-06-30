Владивосток, 1 июля, 2016, 02:56 — ИА Регнум. Проект «Владивосток СПГ» остается в портфеле «Газпрома», но не входит в число приоритетных для ее дальнейшего развития, передает корреспондент ИА REGNUM. Решения по проекту будут зависеть от ценовой конъюнктуры на рынке энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил в ходе пресс-конференции по итогам собрания акционеров компании. председатель правления компании Алексей Миллер.

gazprom.ru Презентация проекта «Владивосток-СПГ»

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Как сообщало ИА REGNUM, проект «Владивосток СПГ» предполагает строительство завода по производству сжиженного газа в Приморье. Проектная мощность — 15 миллионов тонн СПГ в год. Первая очередь проекта мощностью 5 миллионов тонн планировалась к запуску в 2018 году.

Для сжижения «Владивосток СПГ» будет использовать газ с месторождений Сахалина, Якутии и Иркутской области. Предполагалось, что «Владивосток СПГ» укрепит позиции «Газпрома» на рынке АТР.

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«Этот проект остается в портфеле группы «Газпром», но приоритетным проектом не является. Решение по проекту будет приниматься в зависимости от ценовой конъюнктуры на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал Миллер.