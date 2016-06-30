Лозанна, Швейцария, 1 июля, 2016, 02:47 — ИА Регнум. Российская мужская парная четвёрка по академической гребле отстранена от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро из-за допинговых нарушений. Об этом сообщает 1 июля пресс-служба Международной федерации гребли (FISA), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Белоснежка: Месть гномов». реж Тарсем Сингх. США, Канада Зелье

Как отмечается, в допинг-пробе российского гребца Сергея Федоровцева, которая была взята 17 мая во внесоревновательный период, были обнаружены следы запрещённого вещества триметазидина.

16 июня была вскрыта допинг-проба А, которая показала положительный результат, а 30 июня в присутствии спортсмена было произведено вскрытие допинг-пробы Б, которая также показала наличие запрещённого препарата.

Помимо Сергея Федоровцева в состав четвёрки входили Владислав Рябцев, Артем Косов и Никита Моргачев, а также Павел Сорин (запасной).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце текущей недели специальный совет Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) должен принять решение по заявкам российских легкоатлетов на допуск к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. IAAF позволила российским спортсменам подать заявки в индивидуальном порядке после того, как было принято решение о продлении дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

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