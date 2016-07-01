Владивосток, 1 июля, 2016, 03:06 — ИА Регнум. Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил дальневосточным губернаторам, на чьи субъекты в скором времени будет распространён режим Свободного порта, готовиться к ответственности. Причём особое внимание региональные главы должны уделить искоренению чиновничьих волокит: этого, по словам зампредседателя правительства РФ, добивались в Приморье, но идеально не вышло, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Serge Bystro Памятник Владимиру Высоцкому во Владивостоке

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На заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и Байкальском регионе полпред президента России в ДФО заявил, что главную роль в развитии Свободных портов должны играть губернаторы.

«Прошу к этой ответственности готовиться. Я буду приезжать, будем разбираться, вместе работать. Но для того, чтобы режим был эффективным, надо это делать каждый день. Бремя по развитию регионов возрастет. Я буду очень внимательно следить за динамикой», — обозначил Юрий Трутнев.

«Следите, чтобы не было чиновничьих волокит во время получения статуса резидента свободного порта, — добавил вице-премьер. — Двери для бизнеса должны быть открыты. Именно этого мы добивались во Владивостоке. Не могу сказать, что все получилось идеально. Надо, чтобы и у нас с вами процесс был живой».

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня, Совет Федерации одобрил и направил на подпись Владимиру Путину закон, согласно которому режим Свободного порта будет распространён на Хабаровский край (Ванинский муниципальный район), Сахалинскую область (Корсаковский городской округ), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский), Чукотский АО (Певек) и Приморье (Лазовский муниципальный район).

Закон «О Свободном порте Владивосток» вступил в силу 12 октября. Особый правовой режим для инвестиционной и предпринимательской деятельности будет действовать во Владивостоке в течение 70 лет. На сегодняшний день в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступило 87 заявок от потенциальных резидентов на сумму более 163 миллиарда рублей. В перспективе будет создано более 20 тысяч рабочих мест.

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Однако реализацию ключевой преференции порто-франко — введение упрощенного визового режима для иностранцев — вновь отложили. По заявлению Минвостокразвития, преференция начнет действовать после модернизации информационной системы «МИР», пограничных переходов и общего тестирования. Изначально режим должен был заработать с 1 января.