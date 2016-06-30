Сыктывкар, 1 июля, 2016, 02:12 — ИА Регнум. Руководитель администрации главы Республики Коми Елена Шабаршина освобождена от занимаемой должности после возбуждения в отношении её уголовного дела. Соответствующее распоряжение подписал врио главы Коми Сергей Гапликов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

izbirkom.rkomi.ru Елена Шабаршина

Об этом сообщается на официальном портале республики, Елена Шабаршина освобождена от должности по собственному желанию. Исполнять её обязанности будет первый замруководителя Администрации — начальник государственно-правового управления главы Коми Марина Логинова.

Как передавало ИА REGNUM, бывший председатель Избирательной комиссии Коми Елена Шабаршина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в период с января 2007 года по август 2015 года она систематически получала через посредников от действовавшего в то время замглавы республики Константина Ромаданова денежные средства за общее покровительство и попустительство по службе. Предполагается, что всего в течение этого времени фигуранткой было получено в качестве денежного вознаграждения не менее 6 млн рублей.

Напомним, в сентябре 2015 года в Коми прошла череда громких арестов так называемой группировки Гайзера. На тот момент глава Коми Вячеслав Гайзер был задержан по подозрению в создании в республике организованной преступной группы, а также отмывании денежных средств. Всего фигурантами этого дела стали 14 человек, и этот круг постоянно расширяется. В него вошли бывший мэр Сыктывкара Иван Поздеев, председатель Госсовета Игорь Ковзель, зампредседателя правительства Константин Ромаданов и другие вышестоящие чиновники, а также представители бизнеса.