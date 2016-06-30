Ростов-на-Дону, 1 июля, 2016, 01:55 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону подросток получил повреждение током в результате обрыва линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

elektroas.ru Обрыв линии электро передач.

«По предварительным данным, 30 июня вечером в Ростове-на-Дону на улице 1-я Краснодарская в результате непогоды произошел обрыв линии электропередач. Проходивший мимо подросток получил удар электрическим током», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мальчик 2000 года рождения госпитализирован, в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту произошедшего начата доследственная проверка, в ходе которой будут изучены все обстоятельства инцидента, после чего будет принято процессуальное решение.

Как передавало ИА REGNUM, после сильнейшего ливня в Ростове-на-Дону 30 июня оказались затоплены улицы, в центре города смыло десятки машин, затопило кафе и магазины. В результате разгула стихии погибла 14-летняя девочка, которую затянуло потоком воды под припаркованный автомобиль. В городе введён режим ЧС.

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